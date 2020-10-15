Вашингтон, , 22:36 — REGNUM В США магазин Big Bad Toy Store выставит на продажу бюст Изуку Мидория — главного героя манги «Моя геройская академия» и одноимённого аниме-сериала. Об этом 15 октября сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что он выполнен в натуральную величину. Примечательным является то, что стоимость этого бюста, выполненного из поливинилхлорида (ПВХ) и резины, составит $5145. В продажу он поступит в апреле 2021 года, сейчас желающие могут сделать предзаказ, первоначальный взнос составляет около $1 тыс.

Автором манги «Моя геройская академия» является Кохэй Хорикоси. Он выпускает её с 7 июля 2014 года в журнале Weekly Shonen Jump. Одноимённый аниме-сериал студии Bones начал выходить в эфир 3 апреля 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети «завирусилось» видео про техники ниндзя Какаши Хатакэ из «Наруто»