Чикаго, США, , 22:10 — REGNUM В сеть выложили фотографии из Чикаго (штат Иллинойс, США), на которых, как предполагается, запечатлён процесс строительства декораций для съёмок кинокомикса «Бэтмен». Изображения были опубликованы на Twitter-странице репортера телекомпании Fox Джейка Хэмилтона.

На одном снимке пользователи могут видеть человека в жилете с надписью «Vengeance» («Месть»). По имеющейся информации, это рабочее название будущего фильма режиссёра Мэтта Ривза.

На другой фотографии, как предполагается, запечатлёны пейзажи улиц Готэма. Хэмилтон отметил, что с другими снимками пользователи сети могут ознакомиться в его Instagram.

https://twitter.com/JakesTakes/status/1316742381400715264

https://twitter.com/JakesTakes/status/1316748393830649856

Ранее в сеть выложили фотографии со съёмок «Бэтмена» в Лондоне, на которых Зои Кравиц запечатлена в образе Селины Кайл (Женщина-кошка). Роль Тёмного Рыцаря в картине исполнит актёр Роберт Паттинсон.

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