Лос-Анджелес, США, , 21:54 — REGNUM Голливудский сценарист Джон Ридли и издатель комиксов Marvel представили совместный проект. Об этом 15 октября сообщил портал Comicbook.

Ридли присоединится к творческой группе, которая занимается созданием комикса Wolverine: Black, White, & Blood про мутанта Росомаху. В команду также вошёл художник Хорхе Форнес, знакомый любителям комиксов по работе над серией «Сорвиголова». Marvel сообщила, что в этом комиксе Росомаха окажется в Японии, где ему придётся сразиться с Серебряным Самураем.

Напомним, Джон Ридли является одним из создателей фильма «12 лет рабства». В 2014 году за работу над этой картиной он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

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