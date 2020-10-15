Цхинвал, , 15:53 — REGNUM Официальная церемония возложения цветов к памятнику поэту, основоположнику осетинской литературы Коста Хетагурову прошла 15 октября в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, память поэта почтили президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, представители руководства страны, творческой и научной интеллигенции. 15 октября исполнился 161 год со дня рождения Хетагурова. В этот раз из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ряд массовых мероприятий в честь этой даты был отменен.

«Мы не имели право не прийти, даже если бы нас было всего пять человек, потому что это великий Коста. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в церемонии», — сказала журналистам исполняющая обязанности министра культуры Южной Осетии Жанна Зассеева.

Она подчеркнула, что осетинскому народу нельзя забывать имя Коста Хетагурова, оставившего потомкам «великое наследие».

Коста Хетагуров (1859−1906) был также художником, драматургом и общественным деятелем. Он писал стихи на русском и осетинском языках.