Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM По решению Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга международный культурный форум, который должен был состояться в Северной столице в ноябре 2020 года, отменён. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Следующий Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет осенью 2021 года. Об этом 15 октября официально объявили в пресс-службе форума.

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Напомним, ранее Министерство культуры РФ сообщило, что в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации как в стране в целом, так и в Санкт-Петербурге, проведение форума в текущем году в очном формате без угрозы распространения коронавирусной инфекции среди участников представляется невозможным. Кроме того, невозможно перевести форум на виртуальные площадки, ввиду чего было решено вообще его не проводить в 2020 году.

«Организаторы форума сердечно благодарят всех, кто принимал участие в подготовке форума и освещении его мероприятий. В следующем, 2021 году Форум будет рад принять на своих площадках всех, кто выразил интерес к его событиям и темам», — отметили в пресс-службе.

Добавим, даты форума в 2021 году были объявлены еще в 2018 году — это 11−13 ноября.

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