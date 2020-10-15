Якутск, , 09:20 — REGNUM В Якутии в связи с усилением ограничительных мер ряд учреждений культуры вынужден изменить расписание работы — многие театры отменяют анонсированные спектакли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры и духовного развития республики.

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По указу главы Якутии разрешена работа музеев и библиотек с условием — 1 человек на 4 кв. метра, социальная дистанция, наличие масок. Работа театров, концертных организаций, кинотеатров допустима при условии соблюдения всех предписанных Роспотребнадзором мер по безопасному пребыванию сотрудников и зрителей.

Приказом минкультуры республики от 13 октября всем учреждениям рекомендовано обеспечить дистанционную форму работы для не менее 50% сотрудников. Запрещены служебные командировки, выезды на гастроли. Нельзя проводить мероприятия малых, камерных форм.

Разрешены постановки в больших залах, с учётом всех санитарных мер. Но с переводом половины персонала на дистанционную работу большая часть театрально-зрелищных учреждений не имеет возможности осуществлять свою непосредственную деятельность — играть спектакли, давать концерты.

«Об отмене открытия сезона, намеченного на 17 октября, и всех предстоящих премьер уже объявили: Академический театр им. П. А. Ойунского, Русский драмтеатр им. А. С. Пушкина, Театр КМНС, Театр Олонхо, Филармония, Театр эстрады, ансамбль «Туймаада», «Виртуозы Якутии», ГТОиБ, Нюрбинский, Мирнинский, Нерюнгринский театры. Срок ограничения — до особого распоряжения и решения оперативного штаба региона», — пояснили в минкультуры Якутии.

Кинотеатры, являющиеся преимущественно частными, продолжают работать с учётом социального дистанцирования. Библиотеки работают через Электронную библиотеку и Call-центр, музеи также открыты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове театр магии и фокусов «Самокат» вынужден отменить запланированные на октябрь спектакли. Данная мера связана со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.