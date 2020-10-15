Лос-Анджелес, США, , 04:32 — REGNUM Ридли Скотт утвердил Хоакина Феникса на роль Наполеона Бонапарта в своём новом фильме «Саквояж» (Kitbag). Об этом 14 октября сообщил портал Deadline.

Стоит отметить, что последний раз Скотт и Феникс работали вместе на съёмочной площадке картины «Гладиатор». Проект фильма «Саквояж» находится в стадии производства, по имеющейся информации, сюжет расскажет о жизни Наполеона Бонапарта до того момента, как он стал императором Франции.

Ранее СМИ сообщили, что Ридли Скотт завершил производство картины «Последняя дуэль». Последним проектом Хоакина Феникса стал кинокомикс «Джокер».

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