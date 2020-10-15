Лос-Анджелес, США, , 04:17 — REGNUM Марван Кензари может сыграть суперзлодея Саббака в будущем кинокомиксе DC «Чёрный Адам». Об этом 14 октября сообщил портал Comicbook.

Зрители знают этого актёра по ролям Джафара в киномюзикле «Аладдин» и Джо в картине «Бессмертная гвардия». Стоит отметить, что, по имеющейся информации, актёр пока не окончательно утверждён на эту роль.

Напомним, роль Чёрного Адама в будущем фильме студии DC исполнит Дуэйн Джонсон. Стоит отметить, что ранее поклоники комикс-вселенной задавались вопросом о том, кто выступит в этом фильме в качестве антагониста, поскольку персонаж Джонсона сам является антигероем.

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