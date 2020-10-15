Лос-Анджелес, США, , 04:03 — REGNUM Леонардо Ди Каприо присоединился к проекту картины «Не смотри вверх», одну из главных ролей в которой исполнит Дженнифер Лоуренс. Об этом 14 октября сообщил портал Deadline.

Кроме того, стало известно, что в ней также снимутся такие известные фигуры, как Мэрил Стрип, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Кейт Бланшетт, Мэттью Перри и другие. В качестве режиссёра и сценариста проекта выступит Адам Маккей («Игра на понижение», «Власть»), он также будет продюсировать его вместе с Кевином Мессиком («Власть», «Охотники на ведьм»).

Сюжет фильма «Не смотри вверх» расскажет о двух астрономах, которые попытаются убедить СМИ в том, что к Земле приближается астероид-убийца. Ранее стало известно, что в этой картине будет сниматся Роб Морган («Просто помиловать», «Грейхаунд», «Очень странные дела»).

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