Нью-Йорк, США, , 03:50 — REGNUM Компания Amazon заказала производство сериала, в основу которого ляжет фильм ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Об этом 14 октября сообщил портал Deadline.

Производством шоу будут заниматься студии Sony Pictures Television и Original Film. Сценарий к сериалу написала Сара Гудман («Проповедник») на основе оригинального романа Лоис Дункан.

Премьера хоррора «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» состоялась 17 октября 1997 года, снял его режиссёр Джим Гиллеспи. В фильме снялись Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар, Райан Филлипп и Фредди Принц-младший.

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