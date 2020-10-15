Нью-Йорк, США, , 03:40 — REGNUM Потоковый сервис HBO Max передал проект сериала, который будет представлять собой приквел киномюзикла «Бриолин», онлайн-кинотеатру Paramount Plus (ранее ViacomCBS). Об этом 14 октября сообщил портал Deadline со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что представители компании пока отказались давать какие-либо комментарии по поводу этой информации. Ранее стало известно, что производством шоу, сценарий к которому написала Лиа МакКендрик, займутся студии Temple Hill Entertainment и Picturestart. Должность режиссёра занял Бретт Хейли («Герой», «Я увижу тебя в моих снах»).

Премьера киномюзикла «Бриолин» состоялась в 1978 году, главные роли в нём исполнили Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон. Картина считается самым кассовым киномюзиклом в истории.

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