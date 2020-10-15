Нью-Йорк, США, , 03:29 — REGNUM Телеканал Showtime решил возродить франшизу «Декстер» и снять новый сериал про охотника на серийных убийц. Об этом 14 октября сообщил портал Deadline.

По имеющейся информации, продюсер и писатель Клайд Филлипс, а также актёр Майкл Карлайл Холл вновь воссоединятся в рамках этого проекта. Шоу будет состоять из десяти эпизодов, старт его производства запланирован на начало 2021 года.

Менеджер Showtime Гэри Левин сказал, что канал готов был вернуться к истории об этом уникальном персонаже только в том случае, если будет реализован «достойный» творческий подход. Он отметил, что продюсерам в итоге удалось его найти.

Напомним, Showtime показывал сериал «Декстер» в период с 1 октября 2006 года по 22 сентября 2013, всего вышло восемь сезонов шоу. В центре повествования находится охотник на серийных убийц Декстер Морган (Холл), который сам является маньяком.

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