Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM Стивен Кинг подвердил информацию о том, что вскоре начнётся производство второго сезона сериала «Чужак». Об этом 14 октября сообщил журнал Entertainment Weekly.

Во время интервью писатель дал понять, что шоу было продлено на второй сезон, и что производство проекта будет запущено через какое-то время.

«Я точно знаю, куда это идет, потому что видел некоторые сценарии. Я мог бы рассказать Вам, но тогда мне пришлось бы Вас убить», — пошутил Кинг, отвечая на вопрос о том, в каком направлении может развиваться сюжет продолжения шоу.

Напомним, в основу первого сезона «Чужака» лёг одноимённый роман Кинга, опубликованный в мае 2018 года. Он выполнен в жанрах детективного триллера и ужасов. Сюжет рассказывает о том, как в городке Флин-Сити (штат Оклахома, США) произошло зверское убийство, расследование которого ведёт детектив Ральф Андерсон (Бен Мендельсон).

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Мандалорца» рассказала о первой реакции на малыша Йоду