Нью-Йорк, США, , 23:47 — REGNUM Педро Паскаль, исполняющий главную роль в сериале «Мандалорец», рассказал о своей первой реакции на малыша Йоду. Об этом 14 октября сообщил портал Comicbook.

Он сообщил, что в какой-то момент создатель шоу Джон Фавро, желая добиться согласия Паскаля на участие в проекте, привёл его в комнату, на стенах которой было множество раскадровок и концепт-артов. Когда актёр увидел существо, то понял, что оно будет иметь большое значение для сериала.

«Мои глаза буквально следовали слева направо, вверх и вниз, и, бум: Бэби Йода ближе к концу первого эпизода», — сказал Паскаль, добавив это был момент, когда он подумал: «О, да, это победитель».

Второй сезон «Мандалорца» потоковый сервис Disney plus начнёт показывать 30 октября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в продолжении шоу поклонники вселенной «Звёздных войн» могут увидеть наёмника Бобу Фетта.

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