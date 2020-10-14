Лос-Анджелес, США, , 23:22 — REGNUM Крис Хемсворт подтвердил информацию о том, что он снимется в фильме про императрицу Фуриозу, который станет приквелом картины «Безумный Макс: Дорога ярости». Публикацию он разместил 14 октября на своей странице в Instagram.

Актёр написал, что он «чертовски загорелся» желанием стать частью этой франшизы. Хемсворт выразил благодарность Джорджу Миллеру, Мэлу Гибсону, Шарлиз Терон и всем, кто до него создавал мир «Безумного Макса».

https://www.instagram.com/p/CGTnrr4J-VP/

Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёр Джордж Миллер выбрал на роль императрицы Фуриозы Аню Тейлор-Джой. В фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» её сыграла Шарлиз Терон.

Читайте ранее в этом сюжете: Джордж Миллер нашёл, кем заменить Шарлиз Терон в приквеле «Безумного Макса»