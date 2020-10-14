Нью-Йорк, США, , 22:12 — REGNUM Потоковый сервис CBS All Access выложил в сеть кадры первого эпизода третьего сезона сериала «Звёздный путь: Дискавери». Изображения были опубликованы 14 октября на портале Comicbook.

Согласно сюжету продолжения шоу, Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин)и команда звездолёта «Дискавери» «прыгнут» в 32 век и обнаружат, что в этом времени галактика сильно отличается от той, к которой они привыкли.

Первая серия третьего сезона шоу получила название «That Hope Is You, Part 1» («Эта надежда — это ты, Часть I»). Кроме Мартин-Грин зрители могут видеть на снимках её нового друга, Кливленда Букера, роль которого исполнил Дэвид Аджала.

https://twitter.com/TrekNewsNet/status/1316454476262248448

https://twitter.com/Hello_Tailor/status/1316400540771901440

CBS All Access начнёт показывать продолжение сериала «Звёздный путь: Дискавери» завтра, 15 октября 2020 года. Следующие эпизоды стретьего сезона будут выходить еженедельно, по четвергам.

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