Челябинск, , 22:26 — REGNUM Более тридцати картин из постоянной экспозиции и фондов Третьяковской галереи прибыли в Челябинский государственный музей изобразительных искусств. Специалисты подготовили их к выставке «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX — начала ХХ века», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Реставратор осматривает картину с фонариком Ирина Юрина © ИА REGNUM

«На картинах знаменитых художников — жизнь во всём её многообразии, — отмечает пресс-секретарь музея Анастасия Дыжина. — Угнетение, неравенство, но и пленительный образ ушедшей России».

Картина Константина Маковского «Швея» Ирина Юрина © ИА REGNUM

Для выставки в Челябинске некоторые картины взяли из прямо залов, они известны по учебникам, рассказала реставратор Третьяковской галереи Юлия Белозёрова. Это, например, картины Василия Максимова «Всё в прошлом» (1899) и Исаака Левитана «Большая вода» (1897).

Картина Василия Максимова «Всё в прошлом» Ирина Юрина © ИА REGNUM

По словам реставратора, отправка картин в другой музей — процедура сложная, но отработанная годами. Сначала картины осматривают в самой Третьяковке и выдают заключение о том, можно или нельзя передать их на время другому учреждению. При необходимости картины реставрируют, затем упаковывают.

Картины не менее суток остаются в специальных ящиках Ирина Юрина © ИА REGNUM

«Все картины загружаем в специальные климатические ящики. Внутри они мягкие, с фольгой, для того, чтобы в дороге держали климат и влажность. Упаковываем так, чтобы картины не двигались, прокладываем поролоном, зажимаем. Едут они в опечатанных фургонах, с охраной», — пояснила специалист.

Картины острожно извлекают из ящиков и кладут на стол для осмотра Ирина Юрина © ИА REGNUM

Реставраторы летят до места выставки самолётом. Там они контролируют процесс разгрузки. Не менее суток картины остаются в ящиках, открывать их нельзя, чтобы не было перепадов температуры и влажности. Холсты по-разному реагируют на климат, могут возникнуть дополнительные трещины в красочном слое. После «отстаивания» в ящиках картины осторожно извлекают и снова тщательно осматривают.

Реставраторы освобождают картину от упаковки Ирина Юрина © ИА REGNUM

«Все нюансы, кракелюры, трещинки, потертости, всё-всё отсматриваем, сверяем с местными реставраторами, они смотрят — мы смотрим, даём рекомендации на время экспонирования. Затем подписываем акты передачи», — рассказала Белозёрова.

Скоро картины повесят на стены Ирина Юрина © ИА REGNUM

Многие картины закрыты стеклом, это дополнительная защита от пыли и воздействий. Современные антибликовые стёкла убирают до 90% бликов. Их стараются использовать для как можно большего количества картин.

Кракелюры, трещинки, потертости — реставраторы заметят всё Ирина Юрина © ИА REGNUM

Храниться картины могут очень долго, всё зависит от условий: как можно меньше ультрафиолета, перепадов температур. Задача реставраторов — максимально сохранить то, что создано художниками.

Картина Владимира Маковского «Ожидание» Ирина Юрина © ИА REGNUM

«Со временем всё старится и подлежит реставрации. Появляется кракелюр, любой лак в течение 50 лет темнеет, его приходится заменять. Работа реставратора кропотлива, для неё нужны скальпель и микроскоп. Это борьба со временем», — добавила она.

Картины Исаака Левитана «Цветущие яблони» и «Большая вода» Ирина Юрина © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, выставку картин из Третьяковки откроют в Зале имени Евгения Александрова в Челябинске 20 октября. Посетители смогут увидеть картины Василия Перова, Иллариона Прянишникова, Владимира Маковского, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Константина Коровина и других художников. Выставка организована в рамках национального проекта «Культура».

Картина Владимира Маковского «Шарманщик» Ирина Юрина © ИА REGNUM

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