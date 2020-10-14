Екатеринбург, , 13:43 — REGNUM В Свердловской области, несмотря на пандемию COVID-19, состоится всероссийская акция «Ночь искусств». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

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Объединяющей темой мероприятий стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Ночь» пройдёт как вживую, так и в дистанционном режиме.

В рамках акции музеи, библиотеки и другие учреждения культуры Свердловской области организуют выставки, лекции и другие инициативы. «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября с 18:00 до 23:00 (время местное).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2020 года в Екатеринбурге состоится акция «Ночь музеев».

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