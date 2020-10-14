Нью-Йорк, США, , 12:55 — REGNUM Потоковый сервис Netflix решил отказаться в США от практики бесплатного пробного 30-дневного периода доступа к платформе. Об этом 14 октября сообщил журнал Variety.

Представитель компании сообщил журналистам, что сейчас она рассматривает различные варианты маркетинговых акций, которые сможет предложить потенциальным подписчикам в качестве замены этого предложения.

Кроме того, Netflix изучает другие способы привлечения пользователей, подобные запущенному в августе сайту Netflix Watch Free, в библиотеке которого содержится часть контента основного каталога сервиса.

Напомним, с 15 октября 2020 года российские пользователи Netflix смогут оплачивать подписку в рублях. Компания сообщила, что ежемесячная плата за премиум-доступ составит 999 рублей, стоимость других тарифов составит 599 и 799 рублей. Ожидается, что официально Netflix заработает в России до конца 2020 года.

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