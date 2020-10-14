Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS продолжает возглавлять чарт Billboard Social 50. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник.

Согласно опубликованным данным, группа занимает первое место в чарте на протяжении 200 недель.

Известно, что бойз-бенд BTS стал первым музыкальным коллективом, возглавлявшим данный чарт на протяжении 200 недель. Ранее бойз-бенд также занял высокие позиции в музыкальном чарте Billboard Hot 100.

Рейтинг Billboard Social 50 включает в себя исполнителей по критерию их активности в различных социальных сетях. Запущен в декабре 2010 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейская группа заняла первое и третье место в рейтинге Billboard Global 200 и второе место в рейтинге Billboard Global.

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