Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Южнокорейская группа Blackpink возглавила музыкальный чарт Billboard Artist 100. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник.

Известно, что на прошлой неделе группа занимала 65-е место в рейтинге, однако благодаря выходу нового альбома «The Album» и его продажам Blackpink совершила стремительный рывок и заняла первое место в чарте.

Отмечается, что на втором месте чарта расположился южнокорейский бойз-бенд BTS.

Billboard Artist 100 — чарт, в котором еженедельно сравниваются достижения музыкантов по таким суммарным показателям как продажи альбомов, продажи треков, радиоэфир, стриминг и активность фанов в социальных медиа.