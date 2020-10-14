Тегеран, , 08:42 — REGNUM Иранский фильм «Ночь» режиссера Куроша Ахари примет участие в 53-м Международном фестивале фантастических фильмов Sitges в Каталонии (Испания). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 октября.

Данный фильм повествует о следующем: «Иранская пара, живущая в США, оказывается ночью в ловушке внутри отеля, при этом разворачиваются странные события, так как ночь никак не может закончиться». В фильме снимались Шахаб Хоссейни, Катрин Хавари, Элестер Латам, Джордж Магуайр, Джиа Мора.

Международный фестиваль фантастических фильмов Каталонии является фестивалем номер один по миру в данном жанре. Обладая солидным опытом, фестиваль позволяет осуществлять различные выставки, проводить презентации и показы фантастических фильмов со всего мира.

Международный фестиваль фантастических фильмов Каталонии является местом, выбираемым из года в год для вручения премии Мельеса д'Аржана.