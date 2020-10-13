Вашингтон, , 22:59 — REGNUM В соцсетях стало популярным видео, в котором показаны лучшие движения Какаши Хатакэ по прозвищу Копирующий Ниндзя из аниме-сериала «Наруто». Об этом 13 октября сообщил портал Comicbook.

Какаши является учителем главного героя популярных манги и шоу. Особенностью ролика является то, что он создан на основе косплей-видео и анимации. В нём показано множество приёмов Копирующего Ниндзя, в том числе электрическая техника «Чидори».

https://www.instagram.com/p/CCYvSwZCv8P/

Напомним, 15 сентября 2020 года фанаты «Наруто» отметили день рождения Какаши Хатаке. Они размещали в соцсетях поздравительные публикации с коллажами, созданными на основе кадров аниме-сериала.

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