Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Режиссёр Джордж Миллер нашёл актрису на роль молодой императрицы Фуриозы в будущем фильме, который станет приквелом картины «Безумный Макс: Дорога ярости». Об этом 13 октября сообщил портал IndieWire.

Молодую Фуриозу сыграет актриса Аня Тейлор-Джой, которую зрители знают по фильмам «Ферзевый гамбит», «Новые мутанты», «Сплит», «Стекло» и другим. Стало также известно, что в проекте примут участие Яхья Абдул-Матин II и Крис Хемсворт.

Напомним, ранее Джордж Миллер принял решение не брать на роль молодой Фуриозы Шарлиз Терон. Режиссёр пришёл к выводу, что он не хочет использовать компьютерные «омолаживающие» технологии.

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