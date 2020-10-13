Лос-Анджелес, США, , 21:42 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором рассказывается о том, как Стивена Спилберга убедили использовать при создании картины «Парк Юрского периода» компьютерную графику. Ролик был опубликован 12 октября на Twitter-странице Академии кинематографических искусств и наук США.

Сотрудники Industrial Light and Magic рассказали, что они сняли тестовое видео и показали его продюсеру Кэтлин Кеннеди и Стивену спилбергу, когда те пришли в офис компании. В итоге Спилберг решил отказаться от традиционной покадровой анимации. Авторы ролика, в частности, показали, как мог бы выглядеть фильм с такой анимацией, если бы режиссёр не принял это решение.

https://twitter.com/TheAcademy/status/1315695066673897472

Напомним, «Парк Юрского периода» вышел на экраны в июле 1993 года, фильм собрал в мировом прокате $1,03 млн. Стоит отметить, что спустя 27 лет, в июне 2020 года, картине удалось вновь возглавить кинопрокат США, этому поспособствовали карантинные меры, введённые в стране из-за эпидемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: в новом фильме Адам Броди сыграет выросшего ребёнка-детектива