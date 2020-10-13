Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Южнокорейская писательница Ким Гым Сук стала лауреатом премии Харви. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, графический роман «Grass» южнокорейской писательницы удостоен награды «Best International Book».

Графический роман «Grass» рассказывает историю девушки, которая стала одной из жертв сексуального насилия в годы Второй мировой войны. В основе романа, переведенного на английский, французский, итальянский и японский, реальные события и рассказы Ли Ок Сон.

Премия Харви — престижная американская премия, присуждаемая с 1988 года за достижения в области индустрии комиксов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лауреатом литературной премии Hotlist стал южнокорейский писатель Ким Ён Ха.

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