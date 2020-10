Лос-Анджелес, США, , 14:53 — REGNUM В сеть «утёк» трейлер будущего фантастического фильма «Поступь хаоса» режиссёра Дага Лаймана, главные роли в котором исполнят Дейзи Ридли («Звездные войны») и Том Холланд («Человек-паук»). Об этом 12 октября сообщил портал Comic Book Movie.

Стоит отметить, что кинокомпания Lionsgate быстро добилась удаления ролика из сети, однако пользователи успели разместить его на различных порталах.

В центре повествования будет находится молодой человек Тодд Хьюитт (Холланд), проживающий на планете-колонии. Местные жители считают, что странный вирус не только убил всех женщин, но и стал причиной появления некого шума, благодаря которому все получили возможность слышать мысли не только людей, но и животных. В какой-то момент Хьюитт встречает девушку (впервые в жизни) по имени Виола Ид (Ридли), которая каким-то образом нейтрализует этот шум.

https://twitter.com/hpspideywayne/status/1315660190595919872

В основу картины лёг роман писателя Патрика Несса The Knife of Never Letting Go («Никогда не опускать нож»), который входит в трилогию «Поступь хаоса». Стоит отметить, что этап основного производства картины был завершён ещё в ноябре 2017 года, однако впоследствии её создатели решили произвести досъёмки, которые долго не могли состояться по различным причинам.

