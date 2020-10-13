Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Компания Walt Disney намерена провести реструктуризацию своих медиа‑ и развлекательных подразделений, объединив их в единую организацию, которая будет отвечать за дистрибуцию контента, продажу рекламы и стриминговый сервис Disney+. О таком решении компания объявила накануне, 12 октября, сообщает телекомпания CNBC.

К такому шагу Disney подтолкнула пандемия, которая «разрушила» её кинобизнес и привлекла больше пользователей к её стриминговым сервисам, отмечает издание.

«Я бы не стал характеризовать это как ответ на COVID-19, — сказал генеральный директор Боб Чапек. — Я бы сказал, что коронавирус ускорил процесс перехода, который должен был произойти в любом случае».

Чапек добавил, что реорганизация может привести к некоторому сокращению персонала, но вряд ли в таких масштабах, как это было замечено в отделе парков компании в прошлом месяце.

«Дисней был вынужден уволить около 28 тыс. рабочих после того, как стало ясно, что его Диснейленд-парки в Калифорнии не скоро откроются», — добавил он.

В рамках этой реорганизации появился специальный отдел, ответственный за монетизацию продукции компании. Он же будет контролировать работу стриминговых сервисов Disney. Курировать новую группу будет бывший президент отдела потребительских товаров, игр и издательского дела Карим Дэниел.

Добавим, что после объявления о реорганизации акции компании подскочили более чем на 5%.