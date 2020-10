Лос-Анджелес, США, , 13:55 — REGNUM Райан Рейнольдс хочет привлечь Тома Холланда к участию в проекте нового фильма про Дэдпула. Об этом 13 октября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что информацию ему передали те же источники, которые ранее сообщили правдивые сведения о заболевании Джейн Фостер в кинокомиксе «Тор: Любовь и гром» и анимационном приквеле «Ведьмака». Инсайдеры утверждают: Рейнольд хочет, чтобы Холланд в образе Человека-паука появился в нескольких фильмах про Дэдпула.

Пока нет никакой информации о том, когда Disney может дать «зелёный свет» проекту нового фильма про Уэйда Уилсона. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут сняться в новом приключенческом боевике.

