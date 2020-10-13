Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Южнокорейские группы BTS и Blackpink заняли верхние строчки мировых музыкальных чартов. Об этом сообщает BTS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, ремикс на песню «Savage Love» американского певца Джейсона Деруло и новозеландского продюсера Jawsh 685 в исполнении группы BTS занял первое место в рейтинге Billboard Global 200.

На втором месте расположились Blackpink с композицией «Lovesick Girls», на третьем — BTS с музыкальной композицией «Dynamite».

Отмечается, что в чарте Billboard Global первое место заняла музыкальная композиция южнокорейской женской группы Blackpink — Lovesick Girls, второе место — BTS «Dynamite», третье место — ремикс BTS на песню «Savage Love».