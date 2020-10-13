Кемерово, , 13:15 — REGNUM В Киселёвске сегодня, 13 октября, вновь открывают двери кинотеатры. Работа кинозалов будет осуществляться при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, разработанных Роспотребнадзором. Об этом заявил мэр города Максим Шкарабейников.

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«Вход будет возможен только при наличии защитных масок. Киноконцертные залы будут работ при 50% загрузке зала. Рассадка зрителей будет проводиться с соблюдением социальной дистанции, правило не распространяется на лиц, пришедших вместе, — написал Шкарабейников в своём Instagram. — Для безопасности зрителей и работающего персонала в кинотеатрах будет проводиться регулярная дезинфекция всех поверхностей. В общедоступных местах установлены антисептики для обработки рук, закуплены и установлены рециркуляторы воздуха».

Возобновляют работу кинотеатры и в других городах Кемеровской области, в том числе в Кемерове.