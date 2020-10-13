Берлин, , 12:29 — REGNUM Лауреатом литературной премии Hotlist стал южнокорейский писатель Ким Ён Ха. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института литературных переводов.

По их словам, жюри высоко оценило немецкий перевод его романа «Воспоминания об убийстве», вышедший в издательстве Cass Verlag в феврале 2020 года.

Известно, что немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung и радиостанция Deutschlandfunk назвали данное произведения лучшим криминальным чтивом апреля.

Премия Hot List — литературная премия, вручаемая ежегодно с 2009 года, за лучшую немецкоязычную книгу, опубликованную одним из независимых издательств Германии, Австрии и Швейцарии.