Брюссель, , 12:10 — REGNUM Кинотеатры ЕС заявили, что Disney нанесла по ним «ещё один удар», когда решила провести премьеру анимационного фильма «Душа» в цифровом формате. Об этом 12 октября сообщил журнал Variety.

Международный союз кинотеатров (UNIC), штаб-квартира которого находится в Брюсселе, выразил разочарование по этому поводу в своём заявлении, обратив внимание Disney на то, что «большинство кинотеатров» ЕС и многих стран мира уже открыты для посетителей. Организация отметила, что управляющие кинотеатров «вложили огромные средства» в реализацию такой возможности.

«Однако они снова обнаруживают, что дистрибьютор наносит еще один удар», — написала UNIC, добавив, что решение Disney «вдвойне» разочаровало руководство киносетей, которое рассчитывало на театральный релиз «Души» после того, как фильм был представлен на ключевых европейских кинофестивалях.

О своём решении провести премьеру «Души» в цифровом формате Disney сообщила 9 октября 2020 года. Подписчики сервиса Disney+ смогут посмотреть картину 25 декабря 2020-го.

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