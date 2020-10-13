Сеул, , 11:29 — REGNUM Новый альбом южнокорейского бойз-бенда NCT «Resonance Pt.1» занял лидирующую позицию в чарте iTunes Top Album 32 регионов, среди которых США, Мексика, Австралия, Индия, Индонезия, Япония и Саудовская Аравия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей развлекательной компании SM Entertainment.

Отмечается, что музыкальный альбом, вышедший 12 октября, также занял первое место в чарте Line Music Album Top 100 и чарте QQ Music.

iTunes Top Albums и iTunes Top Songs— музыкальные чарты медиаплеера и онлайн-магазина, составляемые по каждой стране на основе альбомов и треков, прослушанных наибольшее количество раз.

iTunes — медиаплеер для организации и воспроизведения музыки и фильмов, разработанный компанией Apple.