Лос-Анджелес, США, , 10:53 — REGNUM Disney представила новую корпоративную структуру, котрую она создала в рамках «стратегической реорганизации». Информация была публикована 12 октября на сайте компании.

Disney разделила направления своей бизнес-деятельности на три группы, они будут нести ответственность за контент для кинотеатров, телевидения и потоковых сервисов. Руководство компании отметило, что этот шаг стал результатом успеха онлайн-кинотеатра Disney Plus, который превзошел ожидания аналитиков.

В своём заявлении глава кинокомпании Роберт Чапек сказал, что «недавно централизованная глобальная группа распространения сосредоточится на доставке и монетизации» контента на платформах Disney Plus, Hulu, ESPN Plus и будущем международном онлайн-кинотеатре Star. Издание Engadget отметило, что, таким образом, Disney намерена сосредоточится на развитии потоковых сервисов.

Напомним, потоковый сервис Disney Plus был запущен 12 ноября 2019 года. По состоянию на сегодня онлайн-кинотеатр работает в 34 странах, в ноябре 2020 года запланирован его запуск в Бразилии.

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