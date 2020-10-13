Зеленодольск, Татария, , 10:38 — REGNUM В рамках республиканской программы капитального ремонта детских школ искусств в Татарии в 2020 году провели капитальный ремонт здания в Зеленодольске на сумму более 56,9 млн рублей. По нацпроекту «Культура» для школы поставлены музыкальные инструменты и литература на сумму, превышающую 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РТ.

В учебном заведении имеется большой концертный зал на 230 мест, малый зал на 60 зрителей, выставочный зал, а также помещения для проведения индивидуальных и групповых занятий. В школе работают 73 сотрудника, из них 45 — преподаватели. В учреждении функционируют художественное и музыкальное отделения. Историю искусств, рисунок, живопись осваивают более 240 детей. На музыкальном отделении по классам фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, виолончель обучаются свыше 430 детей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии по программе капитального ремонта социальных объектов запланировали работы в 36 школах. Кроме этого, в республике капитально ремонтируют ресурсные центры, общежития и учебные корпуса, теплые туалеты, молодежные центры, детские оздоровительные лагеря, подростковые клубы, стационары.

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