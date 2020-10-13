Челябинск, , 09:33 — REGNUM Картины русских художников XIX и XX веков прибыли в Челябинский государственный музей изобразительных искусств из Третьяковской галереи в Москве, сообщили 13 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе музея.

Выставку картин из Третьяковки в Зале имени Евгения Александрова откроют 20 октября. Челябинцы смогут увидеть картины Василия Перова, Иллариона Прянишникова, Владимира Маковского, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Константина Коровина и других художников.

«Выставка раскрывает исключительный и сложный путь развития живописи бытового жанра второй половины XIX века», — пояснили в музее.

Произведения масляной живописи проделали долгий путь из столицы. Их везли в автомобиле, где поддерживался специальный микроклимат. Каждая картина упакована в отдельный ящик.

«Все произведения — под специальным антибликовым стеклом, завернуты в специальную микалентную бумагу, особую дышащую бумагу для хранения живописи», — отметили в музее.

В течение суток картины будут «привыкать» к климату в выставочном зале. Их берегут от перепадов температур. После этого картины распакуют и передадут на хранение в музей, затем специалисты приступят к созданию экспозиции.