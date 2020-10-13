Чебоксары, , 06:16 — REGNUM В Чебоксарах 17 октября открывается XXIV Международный балетный фестиваль, который в этом году пройдёт с учётом эпидемиологических требований — зрители будут сидеть в масках и перчатках. Об этом сообщает министерство культуры Чувашии.

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Фестиваль откроет премьера национального балета «Дорога лебедей», который поставлен на средства гранта главы республики в рамках 100-летия Чувашии. Также будут представлены балеты Людвига Минкуса «Дон Кихот» и «Баядерка», где главные партии исполнят солисты Большого и Мариинского театров, а также Кремлевского балета.

20 октября зрители увидят постановку балет Адольфа Адана «Корсар» в постановке Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. Фестиваль завершится 25 октября гала-концертом с участием солистов из Санкт-Петербурга, Москвы, Улан-Удэ.

Театр оперы и балета просит зрителей в условиях пандемии коронавируса «не снимать маски и перчатки до конца спектакля», сохранять безопасную дистанцию и обрабатывать руки антисептиками.