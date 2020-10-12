Лос-Анджелес, США, , 21:29 — REGNUM В сеть выложили новые фотографии со съёмочной площадки кинокомикса «Бэтмен», на котрых запечатлён Роберт Паттинсон. Публикация была размещена 12 октября на Twitter-странице DR Movie News.

Таким образом, подтверждена информация, что актёр вернулся к съёмкам после того, как закончился период карантина, на который Паттинсона отправили из-за положительного теста на коронавирус. На снимках актёр в образе мрачного Брюс Уэйна запечатлён на фоне журналистов Готэм-Сити.

https://twitter.com/DRMovieNews1/status/1315655054196641792

Ранее кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру «Бэтмена» с 25 июня на 1 октября 2021 года. Снимает кинокомикс режиссёр Мэтт Ривз.

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