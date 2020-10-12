Нью-Йорк, США, , 21:06 — REGNUM Потоковый сервис Netflix работает над проектом сериала, сюжет которого расскажет о приключениях молодого Шерлока Холмса. Об этом 11 октября сообщил портал What's On Netflix со ссылкой на инсайдеров.

По имеющейся информации, картина будет называться «Шерлок-младший», в центре повествования будут находиться младшие версии Шерлока Холмса и Джона Ватсона. В проекте примет участие сценарист Эрин Крюгер, ранее работавший над таким картинами, как «Дамбо», «Трансформеры: Эпоха истребления» и «Лучший стрелок 2» (Top Gun: Maverick).

Напомним, 23 сентября 2020 года на Netflix состоялась премьера фильма «Энола Холмс», в котором снялись Милли Бобби Браун, Генри Кавилл, Сэм Клафлин, Хелена Бонэм Картер и другие известные актёры. В основу картины легла книга писательницы Нэнси Спрингер.

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