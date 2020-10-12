Токио, , 20:49 — REGNUM Создатели полнометражного аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen) выложили в сеть главную музыкальную композицию картины. Ролик был опубликован 11 октября на Twitter-странице Anime TV.

Песню записала исполнительница LiSA. К сожалению, в опубликованном «клипе» нет новых кадров будущего фильма, который в кинотеатрах Японии начнут показывать 16 октября 2020 года.

https://twitter.com/animetv_jp/status/1315275687910084608

В основу анимационной картины «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» легла одноимённая арка популярной манги Коёхару Готогэ. Ожидается, что второй сезон аниме-сериала по произведению мангаки выйдет в конце 2020 года.

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