Рим, , 20:22 — REGNUM В новом декрете правительства Италии об антикоронавирусных ограничениях сохранились прежние правила доступа зрителей на культурные мероприятия, заявил в понедельник, 12 октября, министр культуры Дарио Франческини.

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На мероприятия на закрытых площадках (в том числе в театры и кинотеатры) можно впускать не более 200 человек, на мероприятия под открытым небом — не более 1000. При этом должны соблюдаться и «обычные» антикоронавирусные правила (маски и дистанция).

По данным на 12 октября, в Италии умерли 36 205 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 39 (днем ранее — на 26). Выздоровели 240 600 человек, за сутки этот показатель увеличился на 891 (днем ранее — на 1184). Число подтвержденных носителей выросло на 4619 (днем ранее — на 5456). Столь высокие показатели фиксируются с 8 октября — впервые с апреля 2020 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 359 569. В настоящее время заражены 82 764 человека — на 3689 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже более двух месяцев, за это время увеличилось почти в семь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.