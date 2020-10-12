Екатеринбург, , 16:09 — REGNUM В Екатеринбурге анонсировали общественные слушания по городским памятникам советского модернизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили член Общественной палаты города, глава местного представительства «Русского художественного союза» (РХС) Евгений Фатеев.

Искусствовед обратил внимание, что памятники позднесоветской архитектуры и советского монументального искусства почти не защищаются государством. Необходимо каталогизировать подобные объекты, вносить их в охранные списки и реставрировать памятники, считает Фатеев.

Так, одним из примеров советского модернизма является Краснознамённая группа с Орденом Ленина, варварски демонтированная в Екатеринбурге в январе 2013 года.

Слушания пройдут в январе 2021 года. Каждый житель Екатеринбурга может помочь в их проведении: для этого нужно отправить на почту bubnova_ti@ekadm.ru фотографии и адреса памятников советского периода для будущего каталога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уличные художники из группы «Спектр» опубликовали на «Яндекс.Картах» серую копию Краснознамённой группы.

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