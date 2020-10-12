Таруса, Калужская область, , 16:20 — REGNUM В Тарусе на территории городского сквера у памятника поэтессе Марине Цветаевой состоялись торжества по случаю присвоению Союзом писателей России почётного звания «Литературный город России» этому районному центру Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Тарусе присвоили почётный статус «Литературный город России» Фото газеты «Октябрь»

Со знаменательным событием горожан поздравил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, отметив, что почётное звание «Литературный город России» присваивают за заслуги в деле сохранения литературного наследия, пропаганды художественного слова и классических традиций в русской литературе, организации литературного процесса.

По словам заместителя губернатора области Константина Горобцова, статус «Литературного города» подарит Тарусе новые уникальные проекты, фестивали, послужит популяризации региона. Таруса давно признана культурной столицей Калужской области. Здесь осуществляется множество интересных проектов — от муниципальных до международных. В настоящее время город по праву считают одним из литературных и культурных центров России: сюда приезжают писатели и поэты со всех концов страны, здесь работают талантливые литераторы. Таруса тесно связана с именами многих знаменитостей, в числе которых Марина Цветаева, Николай Заболоцкий, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава. С Тарусской землей связаны судьбы Антона Павловича Чехова и Алексея Николаевича Толстого, здесь провел последние годы жизни Александр Петрович Сумароков.

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