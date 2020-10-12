Ульяновск, , 14:01 — REGNUM В Ульяновской области второй всероссийский фестиваль-конкурс «Свадьба в Обломовке» пройдёт в виртуальном формате. В нём примут участие представители 30 регионов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Фестиваль откроется 16 октября и продлится три дня. В рамках праздника откроется выставка традиционных свадебных костюмов коллекционера, члена Союза художников России Сергея Глебушкина, пройдут мастер-классы по вокалу и этно-хореографии, будет представлена реконструкции фрагментов свадебных обрядов.

Также в афишу включены народная вечёрка «Симбирский разгуляй», этно-баттл исполнителей частушек и гала-концерт победителей фестиваля.

Для специалистов состоится семинар по объектам нематериального культурного наследия народов России, круглый стол и сессия, посвящённая фольклору и национальным традициям.

Организаторы отмечают, что на заочный этап поступило около 80 заявок из 30 регионов страны. Из них Поволжье представят десять регионов: помимо Ульяновской области, своё мастерство покажут участники из Марий Эл, Чувашии, Прикамья, Мордовии, Башкирии, Удмуртии, Пензенской, Самарской и Саратовской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из-за «сложной, но стабильной» (по оценке властей) эпидемиологической области с коронавирусом ряд мероприятий вернули в онлайн-формат проведения — в частности, отдельные спектакли, работу центров долголетия.