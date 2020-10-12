Боровск, Калужская область, 12 октября 2020, 14:00 — REGNUM В городе Боровске (Калужская область) началась реконструкция дореволюционного здания бывшей уездной тюрьмы на улице Берникова, более известного у местных жителей как «Тюремный замок». Об этом пишет издание «Боровские известия».
Сделать из трижды горевшей «заброшки» изюминку взялась предпринимательница Светлана Шорохова. По её задумке, на месте «Тюремного замка» будет создан историко-туристический комплекс. Уже в 2021 году экскурсии сюда будут доступны для всех желающих. Уникальность старинного строения не только в его историческом прошлом, но и в Т-образной конструкции: метровые кирпичные стены, высокие потолки, сводчатые коридоры и арочные входы, 24 печные трубы и слуховая комната, в которой можно услышать все, что происходит в любом из помещений «замка». С крыши задания открывается вид на просторы Боровска, изгибы Протвы и пять церквей.
Предпринимательница не планирует воссоздавать тюрьму в её первозданном виде: с мрачными камерами и карцером, пыточной или глухим высоким забором вокруг. Но некоторые элементы этого специфического режимного объекта будут сохранены. Сейчас концепция наполнения здания прорабатывается с архитекторами и туроператорами, которые уже заявили о своей заинтересованности в данном объекте.
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