В Калуге открылась выставка «Родники Великой Победы: 75 семейных историй»

Калуга, 12 октября 2020, 10:18 — REGNUM В калужском областном краеведческом музее 9 октября открылась выставка «Родники Великой Победы: 75 семейных историй». В открытии выставки приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, почётный гражданин Калуги и Калужской области, председатель регионального отделения общественной организации «Комитет памяти Маршала Советского Союза Г.К.Жукова» Николай Алмазов и председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич.
Выставка организована по инициативе автономной некоммерческой организации «Хранители времён» при поддержке Фонда президентских грантов РФ.
В рамках проекта «Родники Великой Победы: 75 семейных историй» волонтёры записали 75 роликов-историй, которые будут размещены на видеохостингах, сайте организаторов, в группах соцсетей, а также помещены в депозитарий Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
На выставке были представлены личные вещи, награды, фотографии, письма и документы калужан — участников Великой Отечественной войны, всего более трёхсот экспонатов.