Калуга, , 10:18 — REGNUM В калужском областном краеведческом музее 9 октября открылась выставка «Родники Великой Победы: 75 семейных историй». В открытии выставки приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, почётный гражданин Калуги и Калужской области, председатель регионального отделения общественной организации «Комитет памяти Маршала Советского Союза Г.К.Жукова» Николай Алмазов и председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич.

В Калуге открылась выставка «Родники Великой Победы: 75 семейных историй» Пресс-служба Городской думы Калуги

Выставка организована по инициативе автономной некоммерческой организации «Хранители времён» при поддержке Фонда президентских грантов РФ.

В рамках проекта «Родники Великой Победы: 75 семейных историй» волонтёры записали 75 роликов-историй, которые будут размещены на видеохостингах, сайте организаторов, в группах соцсетей, а также помещены в депозитарий Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

На выставке были представлены личные вещи, награды, фотографии, письма и документы калужан — участников Великой Отечественной войны, всего более трёхсот экспонатов.

«В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и пусть из-за пандемии нам не удалось отпраздновать эту знаменательную дату так, как нам бы того хотелось, но тем значимее становятся такие мероприятия, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Каждый посетитель выставки сможет понять и почувствовать через что пришлось пройти нашим отцам, дедам и прадедам ради победы в самой страшной войне в истории человечества. В Калуге многое делается для сохранения исторической памяти о подвиге советского народа, уверен, что выставка «Родники Великой Победы» станет ещё одной доброй традицией нашего города».