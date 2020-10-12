Ярославль, 12 октября 2020, 12:00 — REGNUM В Ярославле наградили победителей и лауреатов конкурса на создание песен, посвященных городу. Конкурс был объявлен к 1010-летию Ярославля.
В тройку лучших вошли композиции «Ты мой берег, моя Ярославия» (исп. Елена Сокольская), «Столица Золотого кольца» (исп. Алёна Сироченко), «Город, здравствуй» (исп. Ирина Марченкова).
Алёна Сироченко является официальным лицом паспорта туриста «Золотого кольца». Своё участие в конкурсе она объяснила любовью к родному городу.
Алёна не просто спела песню, но и сама сделала клип на неё. Торжественная церемония чествования призеров прошла в доме культуры «Строитель» 10 октября. На него поступило 25 песен. Призы и дипломы получили 10 лучших.