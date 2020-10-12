Ярославль, , 12:00 — REGNUM В Ярославле наградили победителей и лауреатов конкурса на создание песен, посвященных городу. Конкурс был объявлен к 1010-летию Ярославля.

Алёна Сироченко НП МОТ «Золотое Кольцо»

В тройку лучших вошли композиции «Ты мой берег, моя Ярославия» (исп. Елена Сокольская), «Столица Золотого кольца» (исп. Алёна Сироченко), «Город, здравствуй» (исп. Ирина Марченкова).

Алёна Сироченко является официальным лицом паспорта туриста «Золотого кольца». Своё участие в конкурсе она объяснила любовью к родному городу.

«Ярославль невозможно не любить. Я живу в этом городе, люблю его и горжусь тем, что именно Ярославль является «столицей Золотого кольца». Об этом и песня: о любви к родному городу, о его туристической привлекательности, о Родине. Здорово, что слова песни нашли отклик у членов жюри, ею прониклись и заслуженно выделили ее из числа других не менее красивых и патриотичных композиций», — рассказала Алёна Сироченко.

Алёна не просто спела песню, но и сама сделала клип на неё. Торжественная церемония чествования призеров прошла в доме культуры «Строитель» 10 октября. На него поступило 25 песен. Призы и дипломы получили 10 лучших.