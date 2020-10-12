Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Новый альбом южнокорейской группы Blackpink «The Album» занял второе место в музыкальном чарте Billboard 200. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей американского еженедельника.

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показателей среди южнокорейских женских групп.

Известно, что в 2018 году мини-альбом «Square Up» занял 40-е место в рейтинге, а второй мини-альбом «Kill This Love», выпущенный в апреле 2019 года, — 24-е место.

Отмечается, что в период со 2 по 8 октября заглавная композиция альбома «Lovesick Girls» возглавила рейтинг видеохостинга YouTube 100 лучших композиций мира (Top 100 Songs Global).

Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.