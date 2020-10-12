Тюмень, , 08:07 — REGNUM В Тюмени на 71-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, главный дирижёр и художественный руководитель областного симфонического оркестра Евгений Шестаков. Об этом пианист Денис Мацуев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook .

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«Пришла трагическая новость из моей дорогой и любимой Тюмени. Ушёл из жизни великолепный маэстро Евгений Иванович Шестаков, с которым мы очень много лет дружили и выступали вместе, и в Омске, и самое главное в Тюмени, где он был первым главным дирижёром нового Тюменского симфонического оркестра», — написал Мацуев.

По его словам, причиной смерти дирижёра стал «злополучный коронавирус», который «не щадит никого», даже человека с «могучей сибирской энергетикой и здоровьем».

У Евгения Шестакова остались молодая жена с маленькой дочкой, ожидающая второго ребёнка.

«Мои соболезнования всем родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Ивановича. Царствия небесного дорогому Евгению Ивановичу», — написал Мацуев.